Coronavirus | torna la paura | 24 positivi in una casa di cura nel Lazio

ROMA – "Individuato un cluster in una casa di cura nella Asl Roma 1 le Ancelle Francescane del Buon Pastore in via di Vallelunga. Sono 24 i pazienti positivi tutti nella struttura di lungodegenza. Il caso indice con molta probabilita' e' un operatore sanitario. La Asl Roma 1 sta svolgendo l'indagine epidemiologica e predisponendo gli eventuali trasferimenti dalla struttura. Si stanno verificando il rispetto delle prescrizioni ed e' stata data indicazione alla struttura di tenere costantemente informati i familiari dei pazienti. Verifiche in corso su tutta la struttura che e' stata posta in isolamento". Lo comunica l'Unita' di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Le Regioni e i Sindaci delle varie città d’Italia stanno prendendo sempre più provvedimenti per limitare gli “effetti collaterali” della movida nella lotta al coronavirus: l’ultimo in ordine di tempo ...

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - "Nelle settimane scorse ci sono stati messaggi sbagliati, come se il Covid fosse scomparso. Non è così e, nel ringraziare i tanti operatori della sanità che non hanno mai smess ...

