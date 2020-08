Contagi in preoccupante aumento. Mai così tanti dal 23 maggio. Speranza: “Rialziamo l’attenzione. Serve cautela. Ai giovani: usate tutte le precauzioni” (Di domenica 16 agosto 2020) Continuano a crescere i casi di coronavirus in Italia. Secondo il bollettino di Ferragosto del ministero della Salute, nelle precedenti 24 ore si sono registrati 629 nuovi positivi, in aumento rispetto ai 574 del 14 agosto. E’ un dato che non si verificava dal 23 maggio. Il totale dei positivi raggiunge quota 253.438 dall’inizio dell’epidemia. Maglia nera il Veneto, che registra un incremento di 120 casi. A seguire Lombardia (94) ed Emilia-Romagna (71). Nessun caso invece in Valle d’Aosta e nella Provincia Autonoma di Trento. I tamponi effettuati sono stati 53.123, in crescita rispetto ai 46.723 di ieri. Il numero dei decessi sale a 35.392. Gli attualmente positivi sono 14.406. In flessione i ricoverati con sintomi: sono 764, 7 in meno rispetto al 14 agosto. In lieve calo i ricoverati nelle terapie intensive, sono 55 (-1 rispetto ... Leggi su lanotiziagiornale

