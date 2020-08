Call of Duty: Modern Warfare e Warzone su Xbox One ricevono un'assurda patch da 66GB per un misero glitch (Di domenica 16 agosto 2020) I giocatori di Call of Duty: Modern Warfare e Warzone su Xbox One hanno ricevuto una spiacevole sorpresa al loro risveglio stamattina.Per risolvere un piccolo glitch legato ad un'arma in-game, gli sviluppatori di Infinity Ward hanno pubblicato una patch correttiva per entrambi i titoli. Su PS4, la patch pesa 1.2GB, mentre su PC è di 1.83GB, dimensione che si riduce ulteriormente per chi possiede solo Warzone, nel qual caso l'aggiornamento è di 0.88GB.Su Xbox One? La stessa patch, con lo stesso scopo, è di ben...66.3GB, quasi 60 volte più pesante rispetto a PS4. Come mai questa abominevole differenza?Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #CallOfDutyModernWarfare e #Warzone su Xbox One ricevono una patch da 66GB per sistemare un misero glitch. - mayberula : @beautyqueenint4 Bill Gates gioca a Call of Duty con il mondo - GamingTalker : ICYMI: Call of Duty Modern Warfare e Warzone, la patch del 14 agosto risolve il bug delle texture, ma è enorme su X… - BouHmed10 : Call of Duty®: Modern Warfare® È tutto quello che hai? (Platino) Guadagna tutti i trofei di Call of Duty®. #PS4share - Multiplayerit : Call of Duty: Warzone, il bunker B5 nasconde segreti a tema Call of Duty 2020 -