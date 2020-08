Benedetta Rossi sfogo sui social dopo la morte di Nuvola: cosa ha detto? (Di domenica 16 agosto 2020) Benedetta Rossi food blogger spontanea che conta milioni di followers ha raggiunto la popolarità in rete grazie a scelte poco costruite e dinamiche non dettate da interessi economici. In questi ultimi anni la cuoca casalinga, che non si è mai definita chef, ha condiviso con i tanti followers in continua ascesa i suoi segreti in cucina facendo la gioia di milioni di fans. Ovviamente come tutte le influencer anche la vita privata di Benedetta Rossi è divenuta di dominio pubblico e questo l’ha resa molto spesso vittima anche di haters offensivi tanto da richiedere anche qualche denuncia. Nelle ultime settimane Benedetta ha condiviso con i followers che le vogliono bene un dolore particolare: la perdita dell’anziano e malato cane Nuvola, un momento ... Leggi su quotidianpost

