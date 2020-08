"Atto dovuto dei pm? No, atto voluto". Feltri, la verità censurata su Conte: "Siamo di fronte a un fenomeno rivoltante" (Di domenica 16 agosto 2020) Venerdì mattina molti giornalisti di Libero sono venuti nel mio ufficio manifestando sconcerto e indignazione perché i cosiddetti grandi quotidiani (si fa per dire) hanno trascurato di mettere in prima pagina che mezzo governo è indagato a causa della cattiva gestione della pandemia. Ho risposto ai colleghi che invece io non mi stupisco della sbadataggine grossolana della informazione, in quanto la sua preoccupazione maggiore non è mai quella di raccontare gli accadimenti bensì di leccare il deretano al potere, benché in questo momento esso sia nelle mani di qualche buffone, per esempio i grillini, che su Rousseau hanno votato a favore dei tre mandati per i suoi rappresentanti, dopo che da dieci anni avevano predicato la regola del doppio mandato. Quindi la Raggi potrà essere ricandidata quale sindaco della capitale. Un dettaglio poco ... Leggi su liberoquotidiano

agorarai : 'Credo che gli italiani debbano essere contenti che non sia stato Salvini a gestire l'emergenza della pandemia. L'i… - matteosalvinimi : #Salvini: Avviso di garanzia a Conte e ministri? Quando indagano gli altri è un 'atto dovuto' e viene subito archiv… - GiuliaGrilloM5S : Ho firmato la liberatoria per la rinuncia alla privacy sulla vicenda del #bonus600euro perché credo sia un atto di… - gianfra08929421 : RT @Libero_official: #Feltri avvisa #Conte: 'Indagato sul #coronavirus, atto dovuto? No, atto voluto dai pm' - AValvecchia : RT @Libero_official: #Feltri avvisa #Conte: 'Indagato sul #coronavirus, atto dovuto? No, atto voluto dai pm' -