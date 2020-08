Viminale, effetto Covid per i delitti: in un anno calati del 18%. Più femminicidi durante il lockdown. Aumentano le minacce ai giornalisti (Di sabato 15 agosto 2020) effetto coronavirus per i delitti in Italia: tre mesi di lockdown hanno fatto crollare quasi tutti i tipi di reati commessi sul territorio nazionale. Un dato atteso, quello diffuso nel Viminale in occasione della tradizionale conferenza stampa di Ferragosto, ma con due novità. La prima: gli unici reati aumentati durante il lockdown sono quelli informatici e i femminicidi. la seconda: dall’anno scorso il numero dei giornalisti minacciati è aumentato di più del 50 percento. Ma andiamo con ordine. Calano tutti i reati tranne quelli informatici e i femminicidi – Dal rapporto annuale presentato dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese durante il ... Leggi su ilfattoquotidiano

In un anno calo dei delitti del 18,2%: dai 2.338.073 del periodo 1 agosto 2018-31 luglio 2019 ai 1.912.344 registrati dall’1 agosto 2019 al 31 luglio di quest’anno. Una flessione attribuibile a lockdo ...

Forte crescita degli arrivi di migranti nell’ultimo anno: sono 21.618 tra l’1 agosto 2019 ed il 31 luglio 2020 contro gli 8.691 del periodo 1 agosto 2018-31 luglio 2019. Effetto Covid: i delitti calan ...

