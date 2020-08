Un tifoso dell’Atalanta ci scrive: perché tanto livore contro di noi? (con nostra risposta) (Di sabato 15 agosto 2020) Gentile direttore, le scrivo per esprimerle lo stupore nel leggere sulla sua testata gli articoli riservati all’Atalanta, improntati ad un livore e ad una mancanza di serenità che lascia più che sconcertati, quasi si fosse deciso a tavolino una campagna polemica (senz’altro non può essere questo il caso, non ce ne sarebbero i motivi). Che i tifosi dell’Atalanta siano spesso scorretti nelle manifestazioni del loro tifo non ci piove; per un anno non sono andato allo stadio di Bergamo perché disturbato dai commenti di certi tifosi. Non erano tanti, ma schifavano talmente che non ho più voluto far sentire a mio figlio le idiozie di qualche deficiente. La stupidità delle curve mi pare però una cosa che non distingue in specifico la tifoseria dell’Atalanta da tutte le altre, nemmeno da una parte di ... Leggi su ilnapolista

