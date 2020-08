Podolski: “L’Inter può vincere l’Europa League” (Di sabato 15 agosto 2020) Lucas Podolski lancia i nerazzurri: per l’ex attaccante tedesco l’Inter è tra le favorite per la vittoria dell’Europa League. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “L’Inter è tra le favorite per la vittoria dell’Europa League perché ha una buona squadra, sono importanti la filosofia e lo stile dell’allenatore, che ha tanta passione”. Podolski ha vestito la maglia dell’Inter nella stagione 2015; un’esperienza non certo indimenticabile, ma il tedesco ha buoni ricordi: “Mando un saluto ai tifosi dell’Inter. Ho passato poco tempo lì ma mi è piaciuto, ho conosciuto la città e alcuni nuovi amici. Ho bei ricordi anche se non era un periodo facile per l’Inter con i cambi societari”. Foto: Vissel Kobe L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

clikservernet : Podolski: “L’Inter può vincere l’Europa League” - Noovyis : (Podolski: “L’Inter può vincere l’Europa League”) Playhitmusic - - zazoomblog : Podolski: “L’Inter è tra le favorite per la vittoria dell’Europa League” - #Podolski: #“L’Inter #favorite - sportli26181512 : Podolski: “Stile e tanti big, l’Inter è tra le favorite per la Coppa”: Podolski: “Stile e tanti big, l’Inter è tra… - Fprime86 : RT @SkySport: Podolski, tra kebab e gelati: 'L'Inter tra le favorite per la vittoria dell'Europa League' -

Ultime Notizie dalla rete : Podolski “L’Inter