Malta aiuta imbarcazione con 11 migranti a dirigersi verso l’Italia (Di sabato 15 agosto 2020) Gabriele Laganà A denunciare l’accaduto è la ong Alarm Phone. A bordo dell’imbarcazione ci sarebbero 11 migranti. Da dati del Viminale emerge che dall’agosto del 2019 gli sbarchi in Italia sono aumentati sensibilmente Continua inarrestabile il flusso di migranti diretti nel nostro Paese. In un messaggio pubblicato su Twittter, la ong Alarm Phone ha comunicato che una piccola imbarcazione con undici persone a bordo ha raggiunto la Sicilia. In questo caso, il natante sarebbe stato aiutato dalle forze armate di Malta, attraverso rifornimento carburante, a continuare il viaggio e a dirigersi verso le coste italiane. La ong spiega, inoltre, di aver ricevuto dall'imbarcazione una ... Leggi su ilgiornale

Un barchino con a bordo 11 migranti sarebbe giunto a Lampedusa dopo essere stato aiutato da Malta a raggiungere la Sicilia. A dirlo su Twitter l’ong Alarm Phone riferendo di quanto avvenuto ad un'imba ...

Una ragazza appena diciottenne di Medicina – già zona rossa durante l’emergenza – si è sottoposta volontariamente al tampone Covid per scoprire se la sua vacanza a Malta portava con sè delle conseguen ...

Un barchino con a bordo 11 migranti sarebbe giunto a Lampedusa dopo essere stato aiutato da Malta a raggiungere la Sicilia. A dirlo su Twitter l’ong Alarm Phone riferendo di quanto avvenuto ad un'imba ...Una ragazza appena diciottenne di Medicina – già zona rossa durante l’emergenza – si è sottoposta volontariamente al tampone Covid per scoprire se la sua vacanza a Malta portava con sè delle conseguen ...