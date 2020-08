Libretto famiglia: la guida completa (Di sabato 15 agosto 2020) Libretto famiglia: quali attività?Come funziona il Libretto famigliaLimiti economiciCome acquistare il Libretto famigliaCome utilizzare il Libretto famigliaLibretto famiglia COVIDLibretto famiglia: quali attività?Torna su Il Libretto famiglia è rivolto alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d'impresa, ossia alle famiglie per il pagamento di tutta una serie di sporadici e saltuari lavori domestici previsti dalla legge. Si tratta di:piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;assistenza domiciliare ai bambini (babysitting) e alle persone anziane, ammalate ... Leggi su studiocataldi

