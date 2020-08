L'ex tronista Serena Enardu e la foto con una svastica sulla torta di compleanno: 'Era uno scherzo' (Di sabato 15 agosto 2020) A detta loro doveva essere uno scherzo, come se si potesse scherzare con la svastica: il simbolo nazista su una bandierina piantata sulla torta di compleanno di Viviano, personal trainer amica di ... Leggi su globalist

A detta loro doveva essere uno scherzo, come se si potesse scherzare con la svastica: il simbolo nazista su una bandierina piantata sulla torta di compleanno di Viviano, personal trainer amica di Sere ...

Serena Enardu nella bufera, torta con la svastica: prova a cancellare ma è troppo tardi

Le due sorelle hanno raggiunto la notorietà dopo la partecipazione ad Uomini e Donne in veste di troniste. Da allora, la loro popolarità si è spostata sui social dove sono solite condividere i momenti ...

