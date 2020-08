Kate Middleton: età, altezza, peso, nome vero, genitori e fratelli, look, laurea, i 3 figli (Di sabato 15 agosto 2020) Il 29 aprile 2011 è una data passata alla storia, specialmente nel Regno Unito: quel giorno Kate Middleton è diventata la moglie dell’erede al trono Inglese (dopo il padre Carlo), il Principe William nonché Duca di Cambridge. Sebbene la storia ci abbia insegnato che la maggioranza dei matrimoni tra nobili siano combinati e nascondano spesso fini politici, quella tra i due membri della famiglia reale è una vera e propria storia d’amore, nata durante le lezioni universitarie. Il colpo di fulmine tra Kate Middleton ed il principe William è scattato in Scozia, quando erano entrambi studenti presso la prestigiosissima Università di St. Andrews e dove lei si è specializzata in Storia dell’Arte. La loro passione, come quasi tutte le relazioni comuni, ha ... Leggi su tuttivip

