In radio “Perdere l’amore” di Tiziano Ferro (Di sabato 15 agosto 2020) “Perdere l’amore”, in radio la versione di Tiziano Ferro feat Massimo Ranieri. Il brano è parte dell’iniziativa “I love my radio” E’ da oggi in rotazione radiofonica “Perdere l’amore”, versione reinterpretata da Tiziano Ferro in featuring con Massimo Ranieri. Il brano, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è una delle 10 cover di “I love my… L'articolo In radio “Perdere l’amore” di Tiziano Ferro Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

RiccardoCascia4 : @BiagioSdC Ragazzi ma ci sono tre organi che vanno bannati da Twitter e dai siti della Roma.. : CdS, Radio Radio e… - GabryMonto : @SimoDeMeuron Ho sentito Massimo Ranieri e Tiziano Ferro alla radio, ma il segnale era pessimo. Perdere l’umore. - _saidisaudade : raga vi ricordate quando dovevamo correre da una radio all’altra per non perdere le interviste di marti e gaia? #circozzi - radiofmfaleria : Vuoi conoscere tutto sul mondo della tecnologia? allora non perdere RADIOWEB su Radio FM Faleria… - GabryMonto : Ho sentito Massimo Ranieri e Tiziano Ferro alla radio, ma il segnale era pessimo. Perdere l’umore. -

Ultime Notizie dalla rete : radio “Perdere Ue: Tajani, 'difendere agricoltura ed economia reale' Affaritaliani.it