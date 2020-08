Immigrazione, Lamorgese: «In forte crescita per via degli sbarchi autonomi». E sulla criminalità: «In calo del -18,2% grazie al lockdown» (Di sabato 15 agosto 2020) In occasione della conferenza stampa di Ferragosto della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese sono stati diffusi i dati relativi al fenomeno dell’Immigrazione. La titolare del Viminale ha spiegato che nell’ultimo anno gli sbarchi hanno subìto una forte crescita: 21.618 tra il primo agosto 2019 e il 31 luglio 2020 contro gli 8.691 del periodo primo agosto 2018 – 31 luglio 2019, per un incremento del +148,7%. I minori non accompagnati sbarcati sono stati 2.886 (+157,9%). La maggioranza dei migranti è arrivata con sbarchi autonomi (16.347), mentre i profughi soccorsi in area sar italiana sono stati 5.271 (4.066 recuperati da navi ong). Tunisia (8.984) e Libia (8.746) i principali Paesi di partenza. Tunisini (34,3%) e bengalesi ... Leggi su open.online

LegaSalvini : Matteo Salvini e l'accoglienza dei migranti: 'Positivi al coronavirus e strano intreccio tra coop e Prefettura, int… - Capezzone : +++Ieri a ?@StaseraItalia? #staseraitalia+++ Clippino 4 (grazie a ?@Carlo_bis? ) Immigrazione, i “record” negativi… - LegaSalvini : Immigrazione, Lamorgese archivia i decreti sicurezza: 'Cambia il sistema di accoglienza'. - HeideVecchio : RT @cassiocherea: @matteosalvinimi encomiabile il sindaco di #gonars #boemo x l'iniziativa di portare la #feccia indifferenziata di cui #co… - rolandoroccando : RT @LegaSalvini: Matteo Salvini e l'accoglienza dei migranti: 'Positivi al coronavirus e strano intreccio tra coop e Prefettura, interrogaz… -