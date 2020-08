Gp Austria, Vinales: "Mi sono trovato bene, gran passo in avanti" (Di sabato 15 agosto 2020) SPIELBERG - 'Spero di riuscire a ripetere il passo dimostrato in prova. Mi sono trovato veramente bene oggi. Mi sembra che abbiamo fatto un bel passo in avanti, anche sul bagnato". Questo il commento ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Austria Vinales Gp Austria: Vinales in pole davanti a Miller, Valentino Rossi solo 12° Corriere dello Sport MotoGP, Vinales: "Passi in avanti". Miller: "Fatto del mio meglio". Quartararo soddisfatto

Soddisfazione anche per Jack Miller, è sua la Ducati più veloce in Austria: ""Ho fatto del mio meglio, ho spinto al massimo. Per domani vedremo, la gara è lunga". Per l'australiano, il cui miglior ris ...

MotoGP Gran Premio d’Austria: risultati qualifiche

Si accende il Motomondiale. Il circus si sposta dalla Repubblica Ceca al circuito di Spielberg dove andrà in scena il MotoGP Gran Premio d’Austria: quarto appuntamento della stagione 2020. Dopo la dop ...

