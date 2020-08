Formula 1 – Hamilton in pole, rimonta difficile per le Ferrari: la griglia di partenza del Gp di Spagna (Di sabato 15 agosto 2020) Lewis Hamilton parte nuovamente dalla pole position, la 100ª della Mercedes nell’era power unit. Il pilota britannico ha chiuso in prima posizione le qualifiche del Gp di Spagna davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas e Max Verstappen, forse l’unica vera minaccia alle due Mercedes. Quarta e quinta posizione per le Racing Point di Perez e Stroll, variabili impazzite in vista della gara di domani. rimonta complicata per le Ferrari: Leclerc partirà 9°, Vettel 11°. La griglia di partenza del Gp di Spagna: 1ª fila: 1. Hamilton, 2. Bottas 2ª fila: 3. Verstappen, 4. Perez 3ª fila: 5. Stroll, 6. Albon 4ª fila: 7. Sainz, 8. Norris 5ª fila: 9. Leclerc, 10. Gasly 6ª fila: ... Leggi su sportfair

