Flick | “Una partita impressionante | adesso guardiamo avanti”

Il tecnico del Bayern Monaco, Flick, dopo la clamorosa vittoria ai danni del Barcellona, ha parlato nel post-partita: "Siamo davvero felici per l'eccellente partita giocata. Ovviamente siamo molto soddisfatti del modo in cui abbiamo raggiunto questo risultato, sappiamo tutti che c'è ancora molto da fare. Sappiamo che nel calcio tutto può succedere molto rapidamente. Ora è importante guardare avanti, alla prossima partita. Il nostro obiettivo era centrare la semifinale, è impressionante il modo in cui ce l'abbiamo fatta."

OptaPaolo : 3 - Con il Bayern del tedesco Hans-Dieter Flick, per la prima volta tre allenatori di una stessa nazionalità si son… - Nic_Eastwood : RT @sgavdio: Allenatori non giocatori (o con una carriera marginale), idee innovative, gioventù, calcio cinetico, sperimentazione, programm… - marco_rogerio_ : RT @sgavdio: Allenatori non giocatori (o con una carriera marginale), idee innovative, gioventù, calcio cinetico, sperimentazione, programm… - liviozeta67 : @andrewguada E l'allenatore giusto al posto giusto, non la 'star' della panchina pompata dai media. Con Flick il Ba… - efpepe96 : RT @STarantino2020: @Gazzetta_it Anche voi avete notato una certa somiglianza tra il Bayern di Flick e la juve di Pirlo? -

