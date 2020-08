Coronavirus: Parigi vieta i raduni di oltre 10 persone (Di sabato 15 agosto 2020) La prefettura di Parigi ha deciso di vietare i raduni di oltre 10 persone qualora non siano garantite adeguate protezioni o distanziamento. L'obbligo di indossare la mascherina è stato esteso a molti quartieri del centro Leggi su firenzepost

