Champions League, semifinale senza inglesi e spagnole: non capitava dal 1995/96 (Di sabato 15 agosto 2020) L’agosto inedito di final eight di coppe europee non smette di scrivere piccole pagine di storia. Nell’edizione 2019/2020 della Champions League saranno infatti assenti in semifinale della massima competizione europea sia le formazioni inglesi che le spagnole. Una situazione che non si verificava dalla stagione 1995-96 nell’edizione che venne poi vinta dalla Juventus in finale contro l’Ajax. Leggi su sportface

GoalItalia : 2016: Atletico Madrid ? 2017: Juventus ? 2018: Roma ? 2019: Liverpool ? 2020: Bayern ? Leo Messi a testa bassa da… - SkySport : BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (3… - OptaPaolo : 0 - Per la prima volta dalla stagione 2006/07 non ci sono squadre spagnole in semifinale di Champions League, ed è… - SkySport : Manchester City-Lione, Guardiola: 'Siamo delusi. Commessi errori cruciali' - Mediagol : Manchester City-Lione, Guardiola: 'Siamo delusi, non si possono commettere questi errori' -