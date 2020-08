Bielorussia: Lukashenko respinge proposte di mediazione (Di sabato 15 agosto 2020) ANSA, - MINSK, 15 AGO - Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha respinto le offerte di mediazione giunte in questi giorni da alcuni Paesi vicini nell' intento di risolvere la grave crisi ... Leggi su corrieredellosport

eziomauro : Bielorussia, torture sui detenuti: 'Sentivamo le donne urlare'. Lukashenko chiama Putin - LaStampa : I prigionieri continuano a essere rilasciati dal carcere di Okrestina a Minsk, con i corpi contusi e gonfi. «Picchi… - valigiablu : Bielorussia, decine di migliaia di cittadini in marcia per la democrazia e per denunciare violenza e torture della… - massimoankor : RT @chiaragribaudo: In #Bielorussia centinaia di donne manifestano contro la violenza del regime di #Lukashenko e per chiedere trasparenza… - innerg0ddess : RT @eziomauro: Bielorussia, torture sui detenuti: 'Sentivamo le donne urlare'. Lukashenko chiama Putin -