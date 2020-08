Barcellona, ore contate per Setien: due nomi per la successione (Di sabato 15 agosto 2020) Game over: Quique Setien è ormai giunto alla fine della sua breve esperienza da tecnico del Barcellona. L'allenatore spagnolo era stato confermato dal presidente Josep Maria Bartomeu, ma la devastante sconfitta per 8-2 rimediata nei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco è stata davvero troppo grave per poter salvare la sua testa. L'esonero sembra ormai questione di ore, secondo quanto riportato da Marca.caption id="attachment 985293" align="alignnone" width="1024" Setien (Getty Images)/captionSUCCESSORISempre secondo il quotidiano spagnolo, il Barcellona starebbe valutando due profili con cui poter rimpiazzare Setien. Il primo nome è Mauricio Pochettino, ex Tottenham. L'argentino aveva sempre promesso di non allenare il club blaugrana, avendo giocato ... Leggi su itasportpress

