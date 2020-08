Virus in Spagna, 3.000 nuovi casi: il Governo chiude le discoteche, stretta sugli orari dei bar. Divieto di fumo per strada (Di venerdì 14 agosto 2020) Paura in Spagna, il Covid corre. Il Governo spagnolo ha infatti deciso la chiusura delle discoteche ed altre misure restrittive, anche per gli orari dei bar, per far fronte alla seconda ondata... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : #Oms superati i 20 milioni di casi nel mondo. 'Il Covid non è stagionale, se si allenta la guardia ritorna'. Plauso… - ovi__aa : RT @jhullypeereira: Spagna mette il divieto di fumare all'aperto e in luoghi pubblici perché favorisce la diffusione del virus. Tralasciand… - Iu0Dva : Certo,è perché il virus è ancora in vacanza in Croazia,Malta e Spagna capito??? - RenRojas : RT @ilmessaggeroit: Virus in Spagna, 3.000 nuovi casi: il Governo chiude le discoteche, stretta sugli orari dei bar - LobbaLuisa : RT @AntoninoGiaimo1: Non abbiamo imparato nulla, nonostante la grave pandemia ancora in corso, con un virus che avrebbe dovuto farci riflet… -