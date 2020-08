Udinese, Seko Fofana ha scelto il suo futuro: “voglio andare al Lens, spero che le società trovino un accordo” (Di venerdì 14 agosto 2020) Seko Fofana è pronto a lasciare l’Italia, il centrocampista dell’Udinese ha chiuso il suo ciclo in bianconero e adesso si prepara per una nuova sfida in Francia. La sua prossima squadra sarà il Lens, neo-promosso in Ligue 1, club che ha convinto Fofana con il suo progetto, battendo la concorrenza di società blasonate come Inter e Atalanta. Francesco Pecoraro/Getty ImagesQueste le parole dell’ivoriano sul proprio futuro: “sono molto interessato al Lens, ho già parlato con i dirigenti e certi giocatori, miei ex compagni in Corsica. Lens è anche uno stadio particolare, un tifo caloroso e fedele, tutte cose che mi piacciono. È un progetto umile e non ho avuto esitazioni. E nonostante ci ... Leggi su sportfair

