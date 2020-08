Spara accidentalmente alla testa del nipotino, ecco gli aggiornamenti: sequestrate tutte le armi, nonno accusato di lesioni personali gravissime (Di venerdì 14 agosto 2020) Sono veramente ridotte all’osso le speranze di salvezza per il piccolo Massimo, il bimbo che ieri mattina è stato ferito accidentalmente dal nonno con un colpo di pistola alla testa. Al momento le autorità hanno sequestrato tutte le pistole detenute regolarmente dal nonno del piccolo. La dinamica della tragedia nonno Giandomenico, 76 anni, aveva nella sua abitazione di via Val Sillaro 3 armi (tutte registrate) che usava per attività ricreativa e caccia. L’uomo stava pulendo una delle tre armi, una pistola Glock calibro 9, quando il nipotino è entrato nella stanza per giocare con lui. Per paura che il piccolo Massimo potesse prendere l’arma e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

