Sconcerti: sembra che la Juve si sia stancata di combattere (Di venerdì 14 agosto 2020) L’editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha commentato su calciomercato.com le ultime scelte della Juventus. La Juve sembra aver deciso che un ciclo è finito. Mai c’è stata tanta voglia di cambiare: Pjanic è stato venduto a campionato in corso, Matuidi ha rescisso, ciò significa che la Juve ha ‘acquistato’ la sua cessione La volontà di cambiamento è chiara, quello che non si capisce è a cosa si mira Si vuole cambiare e si cerca di farlo in fretta, c’è la coscienza che la squadra era esaurita al di là dei problemi di Sarri, ma è così forte la voglia di trasformarsi da far pensare a un buttarsi via. sembra che la Juve si sia ... Leggi su ilnapolista

zazoomblog : Sconcerti: Sembra tutto ingiusto per l’Atalanta in parte lo è davvero - #Sconcerti: #Sembra #tutto #ingiusto - napolista : Sconcerti: Sembra tutto ingiusto per l’Atalanta, in parte lo è davvero L’Atalanta non ha mai avuto una possibilità… - infoitsport : Sconcerti: “Inter, ormai Gagliardini sembra un grande giocatore. Conte può andare anche se vince” - Scofield_Ale : Sconcerti sembra un comico. - ValerioMoggia : @giorgiodeo @Edorsi53 @Corriere Sì, però mi sembra che di solito sono i nostalgici del vecchio Stade Saint-Germain… -