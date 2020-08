Sale il debito pubblico, in calo le entrate tributarie (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – A fine giugno il debito delle Amministrazioni pubbliche era pari a 2.530,6 miliardi; l'incremento rispetto al mese precedente (20,5 miliardi) riflette sostanzialmente il fabbisogno del mese (20,6 miliardi). Le disponibilità liquide del Tesoro si sono leggermente ridotte (-0,8 miliardi, a 60,7); gli scarti e i premi all'emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e la variazione dei tassi di cambio hanno nel complesso aumentato il debito di 0,7 miliardi. Lo rende noto la Banca d'Italia.Il debito delle Amministrazioni centrali è aumentato di 21,7 miliardi, quello delle Amministrazioni locali è diminuito di 1,2 miliardi; quello degli Enti di previdenza è rimasto sostanzialmente stabile. Rispetto al mese precedente, la vita media residua del ... Leggi su liberoquotidiano

