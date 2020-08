Reebok, i clienti decidono quali scarpe mandare in produzione. E la moda diventa on demand (Di venerdì 14 agosto 2020) Sneakers (foto: Unsplash)Qualche giorno fa Reebok ha annunciato il lancio della piattaforma First Pitch, con la quale saranno i consumatori a decidere se mandare in produzione le scarpe che desiderano vedere realizzate. Il metodo è innovativo: l’azienda carica sul sito diverse proposte di prodotto, a cui affianca una commitment window che resta online per un periodo variabile tra le 72 ore e i 30 giorni. Tramite questa finestra è possibile impegnarsi all’acquisto. Le paia partono da un dollaro per il cliente numero 1, due per il secondo e salgono progressivamente fino a raggiungere il prezzo di vendita fissato dalla società. È possibile, in sostanza, riuscire a portarsi a casa delle sneakers firmate per pochi spiccioli, a patto di essere tra i primi e che si ... Leggi su wired

