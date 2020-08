Precipita da una scogliera in Sardegna: muore l’alpinista trentino Giuliano Stenghel (Di venerdì 14 agosto 2020) Si stava arrampicando su una delle scogliere più alte nel versante nord-orientale dell’isola di Tavolara, in Sardegna, quando è scivolato ed è Precipitato in mare, dove è morto, sbattendo varie volte sulla scogliera. Il cadavere, recuperato in mare, è stato quindi condotto al porto di Olbia, dove è stato riconosciuto. È morto così Giuliano Stenghel, famoso alpinista di Rovereto che in Gallura era di casa. Istruttore nazionale d’alpinismo dal 1978, ma anche istruttore emerito del Club alpino italiano e socio accademico del Gruppi italiano scrittori di montagna, Stenghel era un amante delle grandi salite in roccia ed era considerato un acrobata delle ascensioni. Nel mondo alpinistico era conosciuto come il “maestro ... Leggi su ilfattoquotidiano

