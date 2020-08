Playout Serie B 2019/2020: il Pescara è salvo, Perugia retrocesso in Serie C (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Pescara è salvo ai calci di rigore, il Perugia retrocede tra i rimpianti. La formazione di Sottil soffre nel ritorno Playout ma conquista la salvezza nonostante la sconfitta per 2-1 maturata nei 120’ della partita del Curi. Dal dischetto l’errore di Iemmello e l’ultima realizzazione di Masciangelo condannano la formazione dell’ex Oddo al termine di una partita che si era subito messa in discesa per il Pescara: al 15’ Galano lavora un buon pallone sulla destra, crossa in area e trova Pucciarelli che anticipa Mazzocchi e mette in rete col destro. Ma due disattenzioni su calcio d’angolo costano carissimo alla formazione di Sottil. Prima al 18’ è Kouan a staccare di testa più in alto di tutti e a mettere in rete alle spalle di Fiorillo. Poi ... Leggi su sportface

