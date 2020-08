Mario Balotelli beccato in spiaggia. Lei la mano lì e la situazione ‘precipita’… (Di venerdì 14 agosto 2020) Quest’anno i gol di Balotelli con la maglia del Brescia sono stati appena cinque. Ma appena mette piede fuori dal campo Mario torna ad essere super: stavolta è stato beccato in spiaggia a Marbella con una splendida ragazza. Baci infuocati e tanti abbracci tra i due non sono passati inosservati in un luogo così affollato di turisti. E certo Mario Balotelli e questa misteriosa ragazza non si sono fatti intimidire dall’essere in un luogo pubblico. Pare che tutto sia nato così, per caso, in pochi minuti all’ingresso di uno stabilimento balneare: uno sfiorare di corpi, uno scambio di sguardi e via, la passione prende il sopravvento. Ad immortalare le effusioni tra Balo e la bella ragazza è stato il settimanale Chi e le foto hanno iniziato a ... Leggi su caffeinamagazine

Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Mario #Balotelli, che compie 30 anni! L'articolo ???? - zazoomblog : Mario Balotelli scatenato in vacanza bacia la ragazza conosciuta in spiaggia a Marbella - #Mario #Balotelli… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Mario #Balotelli scatenato in vacanza, bacia la ragazza conosciuta in spiaggia #gossip - leggoit : Mario #Balotelli scatenato in vacanza, bacia la ragazza conosciuta in spiaggia #gossip - bivpack : @Pack_TKE698 Mario Balotelli - The Sequel -