M5s, su Rousseau il voto su doppio mandato e alleanze con i partiti | DIRETTA (Di venerdì 14 agosto 2020) Gli iscritti al Movimento Cinque Stelle hanno tempo fino alle 12 di oggi, venerdì 14 agosto, per pronunciarsi sulla modifica del “mandato zero” e sulle alleanze locali, che riguardato tra l’altro la sindaca di Roma Virginia Raggi la quale ha annunciato di volersi ricandidare. Gli iscritti pentastellati, si legge sul Blog delle Stelle, “sono chiamati ad esprimersi su due quesiti proposti dal Capo Politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi: un primo relativo alla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali e un secondo relativo alle alleanze delle liste del MoVimento 5 Stelle a livello comunale con i partiti tradizionali”. Alla vigilia di Ferragosto i pentastellati sono chiamati a decidere su due questioni fondamentali: la deroga al limite dei due ... Leggi su tpi

