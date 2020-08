L’Allieva 3: Claudio e Alice ‘ripassano’ il copione – Promo (Di venerdì 14 agosto 2020) L'Allieva - Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale Lino Guanciale e Alessandro Mastronardi sono quasi pronti, il tempo di una ‘ripassatina’. E’ andato in onda ieri sera il primo Promo de L’Allieva 3; inizialmente prevista per novembre, infatti, la messa in onda della fiction di Rai 1 è stata anticipata a domenica 27 settembre. Nello spot i due protagonisti – nei panni della coppia formata da Claudio Conforti e Alice Allevi – ‘battibeccano’ come al solito. “Non sto dormendo, sto ricaricando! Sacrofano… sparisci, fuori!“ sbuffa l’attore, disturbato dalla goffa dottoressa che – entrando nello studio del medico legale nonché suo ‘tormentato’ compagno – lo invita a prepararsi per le imminenti riprese della serie. ... Leggi su davidemaggio

