Inter, Perisic resta al Bayern Monaco? Il Ceo Rummenigge apre: "È un giocatore che mi piace" (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Ceo del Bayern, Karl-Heinze Rummenigge, incalzato sull'argomento ai microfoni del Abendzeitung München inquadra così la situazione legata all'esterno

L'ultima apertura per una permanenza di Perisic in Germania è arrivata ...Il futuro di Ivan Perisic resta a metà fra Bayern Monaco e Inter. Il prestito prolungato al 31 agosto permette al club bavarese di approfondire ogni valutazione e non è escluso che si arrivi alla perm ...