I 225 nuovi focolai in Italia e l’indice di contagio RT a 0,96 (Di venerdì 14 agosto 2020) Ci sono 225 nuovi focolai in Italia ma l’indice RT è 0,96 anche se in nove regioni supera la soglia di guardia, fissata a 1: Lombardia (1,13), Abruzzo (1,33), Liguria (1,05), Marche (1,02), Piemonte (1,04), Puglia (1,14), Sicilia (1,41), Toscana (1,28) e Veneto (1,2). Tre regioni, Basilicata, Calabria e Molise, hanno un valore pari a zero. I 225 nuovi focolai in Italia “Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia, sebbene non in una situazione critica, continua a mostrare segnali di attenzione: l’incidenza cumulativa (dati flusso ISS) negli ultimi 14 gg (periodo 27/7-9/8) e’ stata di 7.29 per 100 000 abitanti”, scrivono il ministero della Salute e ... Leggi su nextquotidiano

Corriere : Covid, il monitoraggio: «In 9 regioni indice Rt sopra 1. E i nuovi focolai sono 225» - infoitsalute : Coronavirus, Iss: «Indice Rt superiore a 1 in 9 regioni, 225 i nuovi focolai» - zazoomblog : Coronavirus in Italia il monitoraggio settimanale: «Aumento dei casi in 9 regioni Rt sopra 1. 225 nuovi focolai» -… - zazoomblog : Coronavirus in Italia il monitoraggio settimanale: «Aumento dei casi in 9 regioni Rt sopra 1. 225 nuovi focolai» -… - fotopak : RT @Corriere: Covid, il monitoraggio: «In 9 regioni indice Rt sopra 1. E i nuovi focolai sono 225» -