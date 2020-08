GP Austria FP2 Moto3: McPhee anticipa la pioggia (Di venerdì 14 agosto 2020) La classifica della FP2 del GP d’Austria Moto3 ha come capolista John McPhee. Lo scozzese del Petronas Racing segna il miglior crono in una sessione che ha visto l’arrivo della pioggia. Grabriel Rodrigo e Jaume Masia sono i nomi della prima fila virtuale, con Dennis Foggia quarto e primo degli italiani. Tony Arbolino, primo della FP1, è quinto nella seconda sessione, confermando di essere partito con il piede giusto. Il portacolori del Team Snipers precede Raul Fernandez, Celestino Vietti e Tastuki Suzuki. Il leader del mondiale, Albert Arenas, è nono, mentre Niccolò Antonelli completa la top ten. La pioggia ha poi disturbato la sessione a 17 minuti dal termine, ma cadendo solo in alcuni punti della pista. Nel finale uno scroscio ha bagnato la curva tre, impedendo ... Leggi su sport.periodicodaily

