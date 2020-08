Gamescom Opening Night Live presenterà più di 20 giochi (Di venerdì 14 agosto 2020) Insieme all'imminente DC FanDome, la Gamescom 2020 sarà uno dei pochi eventi digitali rimasti in questa stagione. Lo show conclude il Summer Game Fest e, nonostante la cancellazione dell'evento fisico, diversi publisher come Activision-Blizzard, EA e Bethesda saranno presenti all'edizione di quest'anno. Come saprete, ci sarà anche una serata di apertura della Gamescom, l'Opening Night Live presentata da Geoff Keighley, che si preannuncia ricca di titoli.Secondo Keighley, lo show conterrà più di 20 giochi con "molti reveal attesi nelle prossime settimane". Naturalmente, resta da vedere quanti di questi saranno annunci importanti. Tuttavia, se l'anno scorso è stato indicativo, dovrebbero essere presenti alcuni grandi giochi.Leggi altro... Leggi su eurogamer

