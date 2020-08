Futuro Ducati, l’analisi di Valentino Rossi: “Dovizioso prima opzione, ma attenzione a Jorge Lorenzo” (Di venerdì 14 agosto 2020) Il rinnovo di Andrea Dovizioso con la Ducati ancora non è arrivato. Un top driver come il forlivese fa gola a diverse scuderie e il suo Futuro in Ducati è tutt’altro che certo, specialmente dopo le ultime prestazioni non proprio brillanti. I rumor crescono giorno dopo giorno. Interrogato in merito al Futuro di Dovizioso e della Ducati, Valentino Rossi ha analizzato tre ipotesi: “tutte le opzioni hanno dei pro e dei contro. Sicuramente Dovizioso va molto forte con la Ducati, quindi lo terrei come prima opzione. Lorenzo è un grande campione e anche lui alla fine ci ha messo un po’ di tempo, ma poi era diventato veloce con la Ducati. Poi ci sono i ragazzi ... Leggi su sportfair

