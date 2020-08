Emma Marrone, Maria De Filippi svela: “Aveva rifiutato X Factor” (Di venerdì 14 agosto 2020) Maria De Filippi, recentemente intervistata da Gente, ha rivelato un retroscena sul ruolo di giudice di Emma Marrone a X Factor. Maria De Filippi, durante questa piccola pausa dal piccolo schermo degli italiani, ha scelto di concedere una lunga intervista al settimanale Gente. Questa volta, dopo aver parlato della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano … L'articolo Emma Marrone, Maria De Filippi svela: “Aveva rifiutato X Factor” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

SkyTG24 : Hell Raton, Mika, Manuel Agnelli ed Emma Marrone: in attesa della nuova edizione, i giudici di #XF2020 si raccontan… - VanityFairIt : Abbiamo intervistato in esclusiva @MarroneEmma, @mikasounds, #HellRaton e #ManuelAgnelli, i quattro giudici della 1… - tiziaironica : RT @anamoRacsecnarF: Ricordate quando aizzarono i loro elettori contro Emma Marrone? Adesso lo stanno facendo con #Elodie Se non la pensi c… - CheDonnait : #MariaDeFilippi parla del suo rapporto con #AlessandraAmoroso ed #EmmaMarrone e il suo ruolo di opinionista ad… - Devabole : RT @anamoRacsecnarF: Ricordate quando aizzarono i loro elettori contro Emma Marrone? Adesso lo stanno facendo con #Elodie Se non la pensi c… -