Due anni fa il crollo del Ponte Morandi. Oggi la cerimonia, ma si aspetta ancora la perizia tecnica. Conte: «Mai più una tragedia simile» (Di venerdì 14 agosto 2020) La ricostruzione in tempi record. Un’inaugurazione e il dolore dei parenti delle vittime che lo scorso 3 agosto avevano chiesto alle istituzioni solo una cosa: Non dimenticateci. Inizierà alle ore 9 con la messa nella chiesa di S. Bartolomeo, a Genova, il ricordo di quella giornata di due anni fa in cui il viadotto sul Polvecera, conosciuto come Ponte Morandi, veniva cancellato. Sono le 11.36 di una piovosa vigilia di Ferragosto. Un boato risuona in tutta la città. La sezione del Ponte costruita sopra la zona fluviale e industriale di Sampierdarena, lunga circa 250 metri, crolla insieme al pilone 9. Le vittime sono 43. Due anni dopo – a pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo Ponte di San Giorgio – le istituzioni italiane tornano a Genova. Il ... Leggi su open.online

