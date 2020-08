Cyberpunk 2077 in nuove immagini che mostrano i notevoli miglioramenti grafici apportati negli ultimi 2 anni (Di venerdì 14 agosto 2020) Cyberpunk 2077 non è stato trascurato dal punto di vista visivo da quando CD Projekt RED ha iniziato a mostrare il gioco un paio di anni fa e ogni presentazione successiva ha mostrato miglioramenti tecnici impressionanti e notevoli. Anche se questi miglioramenti potrebbero non essere così facilmente evidenti a prima vista, i confronti con le prime immagini del gioco rendono questi aggiornamenti più che evidenti.Su Twitter, @SoSnake13 ha recentemente condiviso una raccolta di screenshot comparativi che mostrano le recenti immagini del gioco a confronto con alcune precedenti. Quanto pubblicato sottolinea l'ottimo lavoro svolto su Cyberpunk 2077 nel corso degli ultimi ... Leggi su eurogamer

_cps2_ : Questo sconto tra megacorporazioni miliardarie con tanto di schermaglie tra rispettivi fanboy sull'internet è più c… - top10games_it : Novità #10: CYBERPUNK 2077 D1 Edition - Day-One - PlayStation 4 editore Bandai Namco Entertainment EUR 62.99 - Dansai75 : RT @GameStopItalia: Non male per un gioco non ancora uscito! ?? #Cyberpunk2077 - shugoshinam : watch me preordinare cyberpunk 2077 senza rimpianti dopo il secondo episodio di night city wire - zazoomblog : Cyberpunk 2077 comparazione: in due anni la grafica è migliorata notevolmente - #Cyberpunk #comparazione: #grafica -