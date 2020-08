Coronavirus, tracce del virus nella carne congelata (Di venerdì 14 agosto 2020) Notizia certificata e riportata da IlMessagero.it. tracce di Coronavirus sono state scoperte in ali di pollo congelate importate dal Brasile in Cina. Almeno così dicono le autorità di Shenzhen, la città del sud del Paese in cui sono stati effettuati i test. Le confezioni sono state testate dalle autorità sanitarie locali nell’ambito degli screening di routine delle importazioni di cibo. Il governo locale di Shenzhen ha dichiarato che tutte le persone che potrebbero essere entrate in contatto con il lotto infetto sono state sottoposte a tamponi, così come i prodotti alimentari conservati vicino ad esso, con soli risultati negativi. (Continua...) Il giorno prima, i media statali cinesi avevano riferito che il Coronavirus era ... Leggi su howtodofor

