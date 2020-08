Coronavirus, Napoli: in fila al Cotugno per il tampone dopo le vacanze all’estero. E l’ospedale va in crisi (Di venerdì 14 agosto 2020) In fila davanti all’ospedale Cotugno a Napoli, per sottoporsi al tampone: anche oggi, in tanti, si sono recati al centro di riferimento per le malattie infettive, al rientro dalle vacanze trascorse all’estero. Ma il direttore generale dell’Azienda dei Colli, Maurizio Di Mauro, avverte: “Non sono queste le procedure”. In mattinata dunque si è ripetuta la stessa scena di ieri, e di cui hanno riferito organi di stampa. La Direzione ha chiesto, già ieri, che la Asl Napoli 1 centro, deputata allo screening con i tamponi e o i test sierologici, invii personale per fronteggiare la coda e dall’Azienda sanitaria sono arrivati rinforzi che si stanno occupando della fila di persone venutasi a creare, in seguito all’ordinanza ... Leggi su ildenaro

