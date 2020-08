Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Anna Safroncik: nuovo triangolo dell’estate 2020? (Di venerdì 14 agosto 2020) Tra la sorella di Belen Rodriguez, Cecilia, e l’ex ciclista Ignazio Moser la storia d’amore sarebbe finita. In una delle ultime sere Ignazio, rimasto da solo in Sardegna, sarebbe uscito dal Billionaire in compagnia di un volto noto al pubblico televisivo: l’attrice di “Centovetrine” e de “Le tre rose di Eva” Anna Safroncik. Le indiscrezioni su “Oggi”. L’estate 2020 avrebbe mandato in frantumi un’altra coppia celebre del mondoArticolo completo: Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Anna Safroncik: nuovo triangolo dell’estate ... Leggi su solodonna

