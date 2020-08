C’è una crisi dei migranti nel Regno Unito? (Di venerdì 14 agosto 2020) Governo e tabloid hanno montato un caso legato a un modesto aumento degli sbarchi, l'Economist ha parlato di una "invasione che non lo era" Leggi su ilpost

ricpuglisi : Perché molti politici grillini parlano come se fossero telecomandati? C'entra qualcosa la PNL di Silvia Virgulti?… - rinaldosidoli : Reggia di Caserta: muore un cavallo che trasportava turisti. Dopo questa ennesima tragedia le botticelle vanno elim… - Eurosport_IT : Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta. Grazie @Atalanta_BC per averci provato con ogni grammo di energia, facen… - davidepress : RT @La_manina__: E poi c'è il sindaco leghista di #Viggiano (Potenza), che i 600 euro proprio non li digerisce. Una miseria. E allora isti… - B0099 : @gzibordi @GianniBenedett9 servirebbe: 1) il cervello per scrivere almeno i luoghi a cui si riferisce il grafico… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è una “Sul vaccino russo c’è un annuncio, ma non i dati. La scienza non funziona così” La Repubblica