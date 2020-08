Caso Viviana Parisi, continuano le ricerche del piccolo Gioele: i Vigili del Fuoco esplorano la zona con cani e droni e ispezionano un pozzo (Di venerdì 14 agosto 2020) Nella zona di Caronia (Me) continua senza sosta il lavoro dei Vigili del Fuoco per la ricerca del piccolo Gioele, il bimbo di quattro anni scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata poi morta l’8 agosto nei pressi dell’autostrada A 20 Messina Palermo. Sul posto il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco puo’ contare su unita’ specializzate nella topografia applicata al soccorso, squadre speleo, cani da ricerca, velivoli a pilotaggio remoto per monitorare dall’alto la zona di ricerca e personale qualificato Usar per esplorare con telecamere da ricerca le zone impervie e difficilmente accessibili come tane di animali ... Leggi su meteoweb.eu

malvaverbasco3 : Aggiungiamo dolore ad altro dolore...... Lasciate fare a chi si occupa del caso.... sembra quasi sciacallaggio Met… - lecodelsud : Caso Viviana Parisi, cani dell’unità cinofila di Milano Malpensa per le ricerche di Gioele #lecodelsud #news… - zazoomblog : Caso Viviana Parisi: nuovi accertamenti sul corpo della donna in arrivo i cacciatori di Sicilia per cercare Gioele… - zazoomblog : Caso Viviana Parisi nuovi dettagli dal video di Sant’Agata di Militello: “Si capisce che Gioele era vivo” in campo… - zazoomblog : Caso Viviana Parisi la ricostruzione: perché si è arrampicata sul traliccio? Le è sfuggito Gioele? Perché è caduta?… -