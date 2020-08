Alessandro Tatti muore dopo un partita a calcetto: per la guardia medica era tutto ok (Di venerdì 14 agosto 2020) Alessandro Tatti, militare 35enne, si sente male durante una partita a calcetto. La guardia medica lo manda a casa, ma nella notte muore. Tragedia a Sorradile, comune dell’Oristanese. Un 35 enne originario del luogo, Alessandro Tatti, è morto nella sua abitazione dopo aver accusato un malore durante una partita di calcetto con gli amici. L’uomo, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

