Agricoltura: guida alle regole fiscali per le attività complementari (Di venerdì 14 agosto 2020) L’evoluzione dell’esercizio dell’attività agricola propone la soluzione di nuovi problemi di imposizione fiscale soprattutto quando l’attività non è limitata alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e all’allevamento di animali. Ben conscio del fatto che le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione sono una peculiarità dei prodotti ottenuti prevalentemente dal fondo devono avere una propria disciplina, il legislatore con decreto (da ultimo, il d.m. 13.2.2015) individua i beni che sono oggetto delle “attività connesse” di cui all’art. 32, comma 2, lett. c), del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, prevedendo, altresì, al successivo art. 56-bis la determinazione forfetaria del reddito (applicando uno specifico coefficiente di ... Leggi su leggioggi

L’evoluzione dell’esercizio dell’attività agricola propone la soluzione di nuovi problemi di imposizione fiscale soprattutto quando l’attività non è limitata alla coltivazione del terreno, alla silvic ...

Congedo: “Dipartimento Agricoltura, a Lecce tutti in fuga da Emiliano”

PUGLIA – “Il governo Emiliano in particolare in ambito agricolo si è rilevato un disastro: ormai sono costretti ad ammetterlo anche i suoi stessi alleati, mentre il diretto interessato cerca pateticam ...

L'evoluzione dell'esercizio dell'attività agricola propone la soluzione di nuovi problemi di imposizione fiscale soprattutto quando l'attività non è limitata alla coltivazione del terreno, alla silvic ...

Congedo: "Dipartimento Agricoltura, a Lecce tutti in fuga da Emiliano"

PUGLIA – "Il governo Emiliano in particolare in ambito agricolo si è rilevato un disastro: ormai sono costretti ad ammetterlo anche i suoi stessi alleati, mentre il diretto interessato cerca pateticam ...