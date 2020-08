Riavrò mia figlia?, su Raidue non bisogna fidarsi di tutte le amiche (Video) (Di giovedì 13 agosto 2020) Un'amicizia apparentemente tale che in realtà nasconde un piano più complicato, ostacolato da... una bambina. Succede in Riavrò in mia figlia?, il thriller in onda questa sera, 13 agosto 2020, alle 21:20 su Raidue. Da un incidente, la storia rivela una ricerca di una madre per la figlia appena nata.Riavrò mia figlia?, la trama La protagonista è Sarah (Brianne Davis), donna all'ottavo mese e mezzo di gravidanza, sposata con Travis (Jon Prescott). Sarah, dopo un incidente stradale, viene ricoverata in ospedale ed indotta al parto. Nasce così la piccola Lily, che viene in presa in carico dalla suocera Virginia (Kathleen Quinlan) mentre la madre è ancora in ospedale.Riavrò mia figlia?, su Raidue non bisogna ... Leggi su blogo

