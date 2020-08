Referendum tagli parlamentari, confermato per 20 e 21 settembre; respinti i ricorsi (Di giovedì 13 agosto 2020) Erano stati presentati ben 4 ricorsi per bloccare il Referendum sul taglio dei parlamentari. Uno addirittura dal Comitato promotore che sosteneva un conflitto di attribuzione tra i poteri del Comitato promotore stesso e quelli dello Stato. Referendum taglio parlamentari In ogni caso la Corte Costituzionale ha respinto tutti e 4 i ricorsi dichiarandoli inammissibili e confermando, quindi, che il Referendum si terrà, come previsto, il 20 e 21 settembre. Il Referendum, quindi, come previsto si terrà in concomitanza delle elezioni regionali che coinvolgeranno Veneto, Val d’Aosta, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia e circa 1000 comuni per le elezioni amministrative. La legge che ... Leggi su notizieora

