“Positivo al Covid, sono stato in discoteca: fatevi il test”. E il sindaco chiude tutti i locali di Soverato (Di giovedì 13 agosto 2020) “sono positivo al Covid-19, chiunque sia stato in contatto con me negli ultimi 14 giorni si faccia il tampone”: è questo il messaggio che un giovane ha pubblicato su Instagram, spiegando di essere stato in due locali di Soverato (Catanzaro) il primo weekend di agosto. “Chi è stato lì si faccia controllare - continua il post -. Capisco che possiate avere paura, però, cercate di capire anche le mie di paure”. L’invito - per quanto ragionevole - ha gettato nel panico decine di coetanei presenti alle stesse serate e ha spinto il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, a emettere un’ordinanza per disporre la chiusura delle attività di intrattenimento musicale della ... Leggi su huffingtonpost

